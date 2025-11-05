< sekcia Ekonomika
Aktivita v americkom sektore služieb v októbri vzrástla
Podľa prieskumu ISM sa index nákupných manažérov (PMI) pre nevýrobný sektor v Spojených štátoch v októbri 2025 zvýšil na 52,4 bodu z 50 bodov v septembri.
Autor TASR
Washington 5. novembra (TASR) - Sektor služieb v USA v októbri 2025 ožil a jeho aktivita vzrástla viac, ako analytici očakávali. Prispel k tomu solídny nárast nových objednávok. Ale utlmená zamestnanosť poukazuje na nepriaznivé podmienky na trhu práce na pozadí ekonomickej neistoty v dôsledku dovozných ciel v USA. Ukázal to v stredu prieskum Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.
Podľa prieskumu ISM sa index nákupných manažérov (PMI) pre nevýrobný sektor v Spojených štátoch v októbri 2025 zvýšil na 52,4 bodu z 50 bodov v septembri. Ekonómovia pritom očakávali, že index v októbri stúpne menej, na 50,8 bodu. To je jeho najväčšia hodnota od februára, keď dosiahol 53,5 bodu a vzdialila sa od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.
Zvýšenie hlavného indexu čiastočne odrážalo oživenie aktivity podnikov, keďže príslušný čiastkový index stúpol na 54,3 zo septembrových 49,9 bodu. Aj čiastkový index nových objednávok v októbri 2025 vzrástol na 56,2 z 50,4 bodu a dosiahol tak najväčšiu hodnotu od októbra 2024, keď bol na úrovni 56,7 bodu. ISM ďalej uviedol, že index zamestnanosti sa v októbri zvýšil na 48,2 zo septembrových 47,2 bodu, ale už piaty mesiac po sebe sa drží pod hranicou 50 bodov.
„Oživenie indexov aktivity podnikov aj nových objednávok v októbri je pozitívnym signálom, zatiaľ čo pokračujúci pokles indexu zamestnanosti naznačuje nedostatok dôvery v silu ekonomiky,“ povedal Steve Miller, šéf prieskumu v oblasti služieb. „Neexistujú žiadne náznaky rozsiahleho prepúšťania alebo znižovania počtu zamestnancov, ale niekoľkokrát sa spomínalo, že pozastavenie činnosti federálnej vlády má vplyv na aktivitu firiem a vyvoláva obavy z prepúšťania v budúcnosti,“ dodal.
V správe sa uvádza tiež, že čiastkový index nevybavených objednávok v októbri klesol už ôsmy mesiac po sebe, a to na 40,8 zo 47,3 bodu v septembri. Dosiahol tak druhú najnižšiu hodnotu od mája 2009.
Pokiaľ ide o infláciu, index cien v službách v októbri mierne vzrástol na 70 zo 69,4 bodu v septembri, čo je jeho najvyššia úroveň od októbra 2022.
