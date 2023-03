Aktivita v americkom sektore služieb vo februári výrazne rástla

Washington 3. marca (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb pokračovala minulý mesiac vo výraznom raste, aj keď sa tempo rastu spomalilo. Rozsah spomalenia bol však iba mierny a nenaplnili sa tak odhady analytikov, že spomalenie rastu bude výraznejšie. Uviedol to v piatok americký Inštitút pre riadenie zásob (ISM). Informoval o tom portál RTTNews.



Index nákupných manažérov ISM pre americký sektor služieb dosiahol vo februári 55,1 bodu oproti januárovej hodnote 55,2 bodu. Napriek poklesu to znamená pokračovanie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Ekonómovia boli pesimistickejší a očakávali, že index klesne na 54,5 bodu.



Pod mierne spomalenie rastu aktivity v sektore služieb sa podpísal slabší rast produkcie. Príslušný index klesol zo 60,4 bodu v januári na 56,3 bodu vo februári.



Na druhej strane, čiastkový index nových objednávok vzrástol zo 60,4 bodu na 62,6 bodu, čo predstavuje výrazné zrýchlenie rastu nových objednávok. Zvýšil sa aj čiastkový index zamestnanosti. Dosiahol 54 bodov oproti 50 bodom v januári. To znamená, že zamestnanosť v sektore služieb sa po januárovej stagnácii vrátila k rastu.