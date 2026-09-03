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Aktivita v americkom sektore služieb zrýchlila rast na maximum
Veľkou mierou sa pod zrýchlenie rastu aktivity v americkom sektore služieb podpísali nové objednávky, kde rast dosiahol 3,5-ročné maximum.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb pokračovala v auguste v raste, pričom jej rast dosiahol najvyššiu úroveň za šesť mesiacov. Uviedol to vo štvrtok Inštitút pre riadenie zásob (ISM), ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.
Index nákupných manažérov ISM pre americký sektor služieb, ktorý sa na ekonomike USA podieľa viac než dvomi tretinami, dosiahol v auguste 55,4 bodu oproti 54,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zrýchlenie rastu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Index zároveň predstavuje najvyšší rast aktivity v oblasti služieb od februára, v ktorom dosiahol 56,1 bodu.
Výsledok prekonal aj očakávania analytikov. Tí predpokladali iba mierne zrýchlenie rastu aktivity a index na úrovni 54,3 bodu.
Veľkou mierou sa pod zrýchlenie rastu aktivity v americkom sektore služieb podpísali nové objednávky, kde rast dosiahol 3,5-ročné maximum. Čiastkový index vzrástol z júlovej hodnoty 57,2 bodu na 60,9 bodu, čo je najvyššia hodnota od februára 2023.
Podstatne výraznejšie rástla aj aktivita podnikov. Príslušný index dosiahol v auguste 61,7 bodu oproti 59,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Augustová hodnota indexu je tak najvyššia od novembra 2022.
Index nákupných manažérov ISM pre americký sektor služieb, ktorý sa na ekonomike USA podieľa viac než dvomi tretinami, dosiahol v auguste 55,4 bodu oproti 54,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zrýchlenie rastu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Index zároveň predstavuje najvyšší rast aktivity v oblasti služieb od februára, v ktorom dosiahol 56,1 bodu.
Výsledok prekonal aj očakávania analytikov. Tí predpokladali iba mierne zrýchlenie rastu aktivity a index na úrovni 54,3 bodu.
Veľkou mierou sa pod zrýchlenie rastu aktivity v americkom sektore služieb podpísali nové objednávky, kde rast dosiahol 3,5-ročné maximum. Čiastkový index vzrástol z júlovej hodnoty 57,2 bodu na 60,9 bodu, čo je najvyššia hodnota od februára 2023.
Podstatne výraznejšie rástla aj aktivita podnikov. Príslušný index dosiahol v auguste 61,7 bodu oproti 59,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Augustová hodnota indexu je tak najvyššia od novembra 2022.