Aktivita v americkom súkromnom sektore zaznamenala vo februári rast

Washington 21. februára (TASR) - Aktivita v americkom súkromnom sektore zaznamenala tento mesiac nečakaný rast, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za posledných osem mesiacov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol vo februári 50,2 bodu oproti januárovej hodnote 46,8 bodu. To znamená návrat do rastového teritória, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Index sa zároveň prvýkrát po siedmich mesiacoch pod 50-bodovou hranicou dostal nad ňu, čo znamená, že prvýkrát od júna minulého roka zaznamenala aktivita v súkromnom sektore USA rast.



Výsledky prekvapili ekonómov, ktorí počítali s ďalším poklesom aktivity v súkromnom sektore, aj keď miernejším. Očakávali, že index sa zvýši iba na 47,5 bodu.



K návratu k rastu prispel sektor služieb. Príslušný index dosiahol 50,5 bodu oproti januárovej hodnote 46,8 bodu. Aktivita vo výrobnom sektore zotrvala v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Index dosiahol 47,8 bodu, zatiaľ čo v januári predstavoval 46,9 bodu.



Nečakane dobré výsledky opäť vyvolali obavy, že americká centrálna banka by mohla zotrvať v procese zvyšovania sadzieb aj v lete. Federálny rezervný systém (Fed) zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu od marca minulého roka už o 450 bázických bodov do pásma 4,50 % až 4,75 %. Očakáva sa, že banka pristúpi k zvýšeniu o 25 bázických bodov v marci a máji, pričom analytici len pred niekoľkými dňami pridali na zoznam aj jún.