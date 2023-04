Aktivita v americkom súkromnom sektore dosiahla takmer ročné maximum

Washington 22. apríla (TASR) - Aktivita v americkom súkromnom sektore zaznamenala tento mesiac výrazné zrýchlenie rastu na takmer ročné maximum. Súkromný sektor podporila najmä aktivita v oblasti služieb, čiastočne však aj výrobný sektor, ktorý sa vrátil k rastu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb v USA, dosiahol v apríli 53,5 bodu oproti finálnemu indexu za marec na úrovni 52,3 bodu. Index tak zotrval nad 50-bodovou hranicou oddeľujúcou rast aktivity od poklesu už tretí mesiac po sebe, pričom aprílová hodnota bola najvyššia od mája minulého roka.



Vývoj v celom súkromnom sektore podporili v apríli ako služby, tak výroba. Index nákupných manažérov vo výrobnom sektore vzrástol v apríli na 50,4 bodu zo 49,2 bodu v marci, čo predstavuje návrat aktivity k rastu, pričom hodnota indexu za apríl bola najvyššia za šesť mesiacov. Ekonómovia pritom počítali s indexom na úrovni 49 bodov, čo by znamenalo zrýchlenie poklesu.



Navyše index v sektore služieb dosiahol 53,7 bodu oproti marcovej úrovni 52,6 bodu. To znamená zrýchlenie tempa rastu a najlepší výsledok za posledný rok. Aj v tomto prípade boli výsledky lepšie, než sa čakalo. Ekonómovia počítali so spomalením rastu v sektore, pričom očakávali index na úrovni 51,5 bodu.