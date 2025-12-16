< sekcia Ekonomika
Aktivita v americkom súkromnom sektore rástla najslabším tempom
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v decembri 53 bodov.
Autor TASR
Washington 16. decembra (TASR) - Aktivita v americkom súkromnom sektore pokračovala v poslednom mesiaci tohto roka v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo a dosiahlo najslabšiu úroveň za pol roka. Poukázali na to najnovšie údaje S&P Global, ktoré zverejnila agentúra Reuters.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v decembri 53 bodov. Na porovnanie, konečný údaj za november predstavuje 54,2 bodu. To znamená spomalenie rastu aktivity v americkom súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Index v oblasti služieb, ktoré sa na celkovej ekonomickej aktivite USA podieľajú dvomi tretinami, klesol na 52,9 bodu z novembrovej hodnoty 54,1 bodu. Decembrový údaj pre sektor služieb tak predstavuje rovnako ako celkový index šesťmesačné minimum.
Nepriaznivé údaje vykázal aj výrobný sektor. Príslušný čiastkový index dosiahol v decembri 51,8 bodu, čo je najnižšia hodnota indexu od júla. V novembri predstavoval 52,2 bodu. V obidvoch prípadoch boli údaje horšie, než očakávali analytici.
