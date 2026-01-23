< sekcia Ekonomika
Aktivita v americkom súkromnom sektore mierne zrýchlila tempo rastu
Pod celkovú aktivitu v súkromnom sektore sa výraznejšie podpísal výrobný sektor, aj keď rast zaznamenali obidve oblasti, teda aj sektor služieb.
Autor TASR
Washington 23. januára (TASR) - Aktivita v americkom súkromnom sektore pokračovala na začiatku tohto roka v raste, pričom v porovnaní so záverom roka 2025 sa rast mierne zrýchlil. Poukázali na to najnovšie údaje spoločnosti S&P Global, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v januári 52,8 bodu oproti decembrovej konečnej hodnote 52,7 bodu. Decembrové údaje boli revidované smerom nadol, keď predbežný odhad z polovice decembra stanovil index nákupných manažérov na úrovni 53 bodov. Januárová hodnota indexu predstavuje mierne zrýchlenie rastu aktivity v súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Pod celkovú aktivitu v súkromnom sektore sa výraznejšie podpísal výrobný sektor, aj keď rast zaznamenali obidve oblasti, teda aj sektor služieb. V rámci služieb však rast pokračoval rovnakým tempom ako v decembri. PMI vo výrobnom sektore vzrástol z decembrovej hodnoty 53,6 bodu na 54,8 bodu, zatiaľ čo index nákupných manažérov v sektore služieb dosiahol 52,5 bodu, teda rovnakú hodnotu ako v závere minulého roka.
