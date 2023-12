Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračuje v poklese

Washington 1. decembra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala v novembri v stabilnom poklese, keď nové objednávky spomalili tempo poklesu, na druhej strane produkcia klesla, pričom v predchádzajúcom mesiaci ešte vykazovala rast. Informoval o tom portál RTTNews.



Index nákupných manažérov Inštitútu pre riadenie zásob (ISM) dosiahol v novembri 46,7 bodu. To je rovnaká hodnota indexu ako v októbri, pričom poukazuje na pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledky tak zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí síce očakávali ďalší pokles aktivity v sektore, počítali však s jeho zmiernením. Odhadovali, že index vzrastie na 47,6 bodu.



Novembrový vývoj ovplyvnil fakt, že na jednej strane nové objednávky výrazne zmiernili tempo poklesu, na druhej však produkcia, ktorá ešte v októbri vzrástla, zaznamenala pokles. Klesol aj čiastkový index zamestnanosti, ktorý dosiahol 45,8 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval 46,8 bodu. Znamená to, že pokles zamestnanosti v americkom výrobnom sektore sa v novembri zrýchlil.



ISM by mal na budúci týždeň v utorok (5. 12.) zverejniť rovnakú správu zo sektora služieb. Očakáva sa, že aktivita v nevýrobnom sektore USA zaznamenala v novembri mierne zrýchlenie rastu. Ekonómovia odhadujú, že index dosiahne 52 bodov oproti októbrovej hodnote 51,8 bodu.