Aktivita v americkom výrobnom sektore rástla v novembri slabším tempom

Washington 1. decembra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala minulý mesiac v solídnom raste, tempo rastu sa však spomalilo viac, než sa čakalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).



Ako ISM uviedol, jeho index nákupných manažérov pre americký výrobný sektor dosiahol v novembri 57,5 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval 59,3 bodu. To znamená výrazné spomalenie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Novembrová aktivita vo výrobnom sektore je slabšia aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s poklesom indexu na 58 bodov.



Pod výraznejšie než očakávané spomalenie rastu výrobného sektora sa do veľkej miery podpísali nové objednávky. Príslušný podindex klesol v novembri na 65,1 bodu z októbrovej hodnoty 67,9 bodu. To ovplyvnilo podindex produkcie, ktorý klesol zo 63 bodov v októbri na novembrovú hodnotu 60,8 bodu.



Výrazne klesol aj podindex zamestnanosti. V novembri predstavoval 48,4 bodu oproti 53,2 bodu v októbri, čo signalizuje zhoršenie pracovných možností vo výrobnom sektore.