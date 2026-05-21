Aktivita v americkom výrobnom sektore rástla najprudšie za štyri roky
Index nákupných manažérov S&P Global pre americký výrobný sektor dosiahol v máji 55,3 bodu oproti aprílovej hodnote 54,5 bodu.
Autor TASR
Washington 21. mája (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore zaznamenala v máji zrýchlenie rastu, pričom jeho tempo prekonalo očakávania a bolo najvýraznejšie za ostatné štyri roky. Uviedla to vo štvrtok spoločnosť S&P Global, ktorej predbežné údaje zverejnil portál tradingeconomics.
Index nákupných manažérov S&P Global pre americký výrobný sektor dosiahol v máji 55,3 bodu oproti aprílovej hodnote 54,5 bodu. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Najnovšie údaje zároveň predstavujú najvýraznejší rast aktivity vo výrobnom sektore USA od mája 2022.
Výsledky prekonali očakávania analytikov. Tí počítali so zmiernením rastu aktivity v sektore a poklesom indexu na 53,8 bodu.
Výrazne sa pod to podpísala produkcia, ktorá tento mesiac vzrástla najprudšie za viac než štyri roky. Okrem toho, tvorba pracovných miest bol najvyššia od júna minulého roka.
Pozitívne údaje vykázali aj nové objednávky. Ich rast sa síce zmiernil, bol však druhý najvýraznejší za ostatné štyri roky.
