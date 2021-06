Aktivita v americkom výrobnom sektore vzrástla na rekordnú úroveň

Washington 23. júna (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore vzrástla tento mesiac na rekordnú úroveň. Uviedla to v stredu spoločnosť IHS Markit. Výrobcovia však naďalej zápasia s nedostatkom materiálov a kvalifikovaných pracovníkov, čo vedie k zvyšovaniu cien pre firmy aj spotrebiteľov.



Ako uviedla IHS Markit, jej index nákupných manažérov pre americký výrobný sektor, ktorý sa na celkovej ekonomickej aktivite v USA podieľa 11,9 %, dosiahol v júni 62,6 bodu. To je najvyššia hodnota indexu od začatia evidovania všetkých oblastí výroby v októbri 2009. Konečná hodnota indexu pre mesiac máj predstavuje 62,1 bodu.



Výsledok ekonómov prekvapil, očakávali, že index klesne na 61,5 bodu. To by však stále znamenalo rast aktivity v sektore, iba miernejší, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Pod zrýchlenie rastu výrobného sektora sa podpísali nové objednávky aj produkcia, uviedol server MarketWatch. V obidvoch prípadoch bol zaznamenaný rast, tempo rastu produkcie však bolo miernejšie, čo je dôsledok meškania surovín a problémov so získavaním kvalifikovanej pracovnej sily.