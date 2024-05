Aktivita v americkom výrobnom sektore v apríli nečakane klesla

Washington 1. mája (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore zaznamenala v apríli nečakaný pokles. Podpísal sa pod to vývoj nových objednávok, ktoré po výraznom raste v marci v ďalšom mesiaci klesli. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). Informoval o tom portál RTTNews.



ISM uviedol, že index nákupných manažérov amerického výrobného sektora dosiahol v apríli 49,2 bodu, zatiaľ čo v marci to bolo 50,3 bodu. Znamená to, že aktivita v sektore sa vrátila k poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Ekonómovia očakávali, že index dosiahne práve 50 bodov, čo by predstavovalo stagnáciu.



Vývoj vo výrobnom sektore ovplyvnili najmä nové objednávky, ktoré sa vrátili k poklesu. Čiastkový index dosiahol 49,1 bodu oproti 51,4 bodu v marci.



Aj údaje v súvislosti s produkciou boli v apríli horšie než v predchádzajúcom mesiaci. Aktivita v oblasti produkcie síce naďalej rástla, tempo rastu však bolo výrazne slabšie. Zatiaľ čo v marci príslušný index dosiahol 54,6 bodu, v apríli predstavoval 51,3 bodu.