Aktivita v americkom výrobnom sektore v októbri klesla
K poklesu októbrového PMI prispelo zníženie čiastkového indexu produkcie na 48,2 bodu z 51 bodov v septembri.
Autor TASR
Washington 3. novembra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore v októbri 2025 klesla, už ôsmy mesiac po sebe, keďže nové objednávky zostali utlmené a dodávatelia potrebovali dlhší čas na dodávku materiálov do tovární v dôsledku ciel na dovoz. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Podľa prieskumu ISM sa index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) vo výrobnom sektore v USA v októbri znížil na 48,7 bodu po tom, ako v septembri mierne vzrástol na 49,1 bodu. Hodnota indexu menšia ako 50 bodov naznačuje pokles vo výrobe, ktorá sa podieľa 10,1 % na výkone ekonomiky. Analytici pritom očakávali, že index v októbri mierne vzrastie na 49,5 bodu.
K poklesu októbrového PMI prispelo zníženie čiastkového indexu produkcie na 48,2 bodu z 51 bodov v septembri. Index nových objednávok sa v októbri mierne zvýšil na 49,4 zo 48,9 bodu v septembri a index nevybavených objednávok vzrástol na 47,9 bodu zo 46,2 bodu.
ISM ďalej uviedol, že aj index zamestnanosti v októbri mierne stúpol, na 46 zo 45,3 bodu, ale zostal pod hranicou 50 bodov. To naznačuje pokles zamestnanosti vo výrobnom sektore.
Čo sa týka inflácie, správa ISM uvádza, že index cien klesol v októbri na 58 zo 61,9 bodu v septembri, čo signalizuje, že tempo rastu cien sa spomalí. Už viac ako mesiac trvajúca odstávka americkej vlády, tzv. shutdown, však sťažuje získanie dobrého prehľadu o ekonomike, keďže spôsobila výpadok vládnych ekonomických údajov.
Pred odstávkou sa zdalo, že ekonomika USA stála počas väčšiny 3. štvrťroka na pevných základoch vďaka spotrebiteľským výdavkom a do istej miery investíciám podnikov do umelej inteligencie. Uzatvorenie vládnych agentúr a inštitúcií by však mohlo podkopať spotrebiteľské výdavky, keďže potravinová pomoc pre takmer 42 miliónov ľudí bola v sobotu (1. 11.) ukončená.
