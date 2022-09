Aktivita v britskej ekonomike v auguste klesla, mieri do recesie

Londýn 5. septembra (TASR) - Britská ekonomika podala v auguste oveľa slabší výkon, ako sa pôvodne predpokladalo, pričom aktivita v jej súkromnom sektore prvýkrát od februára 2021 klesla. To je jasným signálom recesie. Ukázal to v pondelok prieskum spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



S&P Global revidoval smerom nadol pokles kombinovaného indexu nákupných manažérov (PMI) pre britské sektory služieb aj výroby v auguste, a to na 49,6 bodu namiesto 50,9 bodu pri rýchlom odhade z júlových 52,1 bodu. Hodnota indexu sa tak prepadla pod hranicu 50 bodov, čo znamená pokles produkcie, a to prvýkrát za 18 mesiacov.



Tieto údaje signalizujú, že britská ekonomika smeruje do recesie v dôsledku prudko rastúcich nákladov na energie. Miera inflácie už dosiahla dvojciferné číslo, keď v júli stúpla na 10,1 %.



Riešenie krízy v oblasti životných nákladov bude hlavnou prioritou nového premiéra. Členovia Konzervatívnej strany si vyberajú medzi ministerkou zahraničných vecí Liz Trussovou a bývalým ministrom financií Rishim Sunakom. Meno víťaza bude vyhlásené neskôr v pondelok.



"Dopyt po službách orientovaných na spotrebiteľov, ako sú reštaurácie, hotely, cestovanie a iné rekreačné aktivity, sa rúca pod ťarchou krízy životných nákladov," poznamenal k výsledkom prieskumu Chris Williamson, hlavný ekonóm S&P Global.



Aj augustový PMI sektora služieb bol revidovaný nadol na 50,9 bodu z pôvodných 52,5 bodu. V júli bol na úrovni 52,6 bodu.