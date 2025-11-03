< sekcia Ekonomika
Aktivita v britskej výrobe vykázala najslabší pokles za ostatný rok
Konečný index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global pre britský výrobný sektor dosiahol v októbri 49,7 bodu oproti septembrovej hodnote 46,2 bodu.
Autor TASR
Londýn 3. novembra (TASR) - Aktivita v britskom výrobnom sektore pokračovala v októbri v poklese, tempo poklesu sa však oproti septembru výrazne spomalilo, pričom dosiahlo najnižšiu úroveň za posledný rok. Za zlepšením sú však jednorazové faktory, a to reštart produkcie britskej automobilky Jaguar Land Rover (JLR) po rozsiahlom kybernetickom útoku na začiatku septembra. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.
Konečný index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global pre britský výrobný sektor dosiahol v októbri 49,7 bodu oproti septembrovej hodnote 46,2 bodu. Finálna hodnota indexu je zároveň o niečo vyššia, než predstavoval predbežný odhad. Ten poukazoval na index na úrovni 49,6 bodu. Spresnená hodnota indexu je tak už iba tesne pod hranicou 50 bodov oddeľujúcou rast od poklesu a zároveň je najvyššia za ostatných 12 mesiacov, počas ktorých sa aktivita v tomto sektore udržuje v poklese.
K zlepšeniu vývoja v britskom výrobnom sektore prispelo najmä postupné spúšťanie produkcie v jednotlivých závodoch britskej automobilky JLR. Jej závody boli v dôsledku rozsiahleho kybernetického útoku začiatkom septembra niekoľko týždňov odstavené. Riaditeľ S&P Global Market Intelligence Rob Dobson sa však obáva, že toto zlepšenie situácie vďaka JLR bude krátkodobé, keďže domáci aj zahraničný dopyt je naďalej slabý.
Navyše, firmy sa obávajú aj toho, s čím príde ministerka financií Rachel Reevesová, ktorá 26. novembra predstaví návrh rozpočtu na budúci fiškálny rok. Ten sa v Británii začína v apríli.
Konečný index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global pre britský výrobný sektor dosiahol v októbri 49,7 bodu oproti septembrovej hodnote 46,2 bodu. Finálna hodnota indexu je zároveň o niečo vyššia, než predstavoval predbežný odhad. Ten poukazoval na index na úrovni 49,6 bodu. Spresnená hodnota indexu je tak už iba tesne pod hranicou 50 bodov oddeľujúcou rast od poklesu a zároveň je najvyššia za ostatných 12 mesiacov, počas ktorých sa aktivita v tomto sektore udržuje v poklese.
K zlepšeniu vývoja v britskom výrobnom sektore prispelo najmä postupné spúšťanie produkcie v jednotlivých závodoch britskej automobilky JLR. Jej závody boli v dôsledku rozsiahleho kybernetického útoku začiatkom septembra niekoľko týždňov odstavené. Riaditeľ S&P Global Market Intelligence Rob Dobson sa však obáva, že toto zlepšenie situácie vďaka JLR bude krátkodobé, keďže domáci aj zahraničný dopyt je naďalej slabý.
Navyše, firmy sa obávajú aj toho, s čím príde ministerka financií Rachel Reevesová, ktorá 26. novembra predstaví návrh rozpočtu na budúci fiškálny rok. Ten sa v Británii začína v apríli.