Aktivita v britskom priemysle stúpla najrýchlejšie za 15 mesiacov
Produkcia priemyselného odvetvia Veľkej Británie sa v decembri zvýšila tretí mesiac v rade a nové objednávky sa prvýkrát od septembra 2024 zväčšili.
Autor TASR
Londýn 2. januára (TASR) - Britský sektor spracovateľského priemyslu sa v decembri posilnil najrýchlejším tempom za 15 mesiacov. Náladu v odvetví zlepšilo schválenie rozpočtu v závere novembra, ktorý poskytol určitú istotu v oblasti daňových opatrení ovplyvňujúcich priemysel krajiny. Slabnúť začal aj negatívny vplyv kybernetického útoku na firmu Jaguar Land Rover. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index nákupných manažérov (PMI) britského priemyslu podľa prieskumu, ktorého výsledky v piatok zverejnila spoločnosť S&P Global, v decembri stúpol na 50,6 bodu z novembrovej úrovne 50,2 bodu. Hodnota PMI nad hranicou 50 bodov naznačuje, že aktivita v sektore rastie.
Produkcia priemyselného odvetvia Veľkej Británie sa v decembri zvýšila tretí mesiac v rade a nové objednávky sa prvýkrát od septembra 2024 zväčšili. Hlavným motorom ich rastu bol domáci dopyt. Nové objednávky zo zahraničia sa už takmer štyri roky zmenšovali, ale tempo ich poklesu bolo minulý mesiac mierne a britské firmy poukázali na známky oživenia dopytu z USA, ázijsko-tichomorského regiónu a Blízkeho východu.
„Motorom rastu zostal domáci trh. Nové objednávky na export síce už takmer štyri roky klesajú, ale urobili významný krok k stabilizácii,“ povedal riaditeľ spoločnosti S&P Global Market Intelligence Rob Dobson.
