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Aktivita v britskom sektore služieb klesla najprudšie za tri roky
Index nákupných manažérov pre britský sektor služieb dosiahol v júni 48,8 bodu oproti 49,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Londýn 5. júla (TASR) - Aktivita v dominantnom britskom sektore služieb klesla v júni druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu bolo najprudšie za viac než tri roky. Spoločnosti v tomto sektore totiž aj naďalej pociťujú dôsledky konfliktu na Blízkom východe. Poukázali na to spresnené údaje, ktoré koncom týždňa zverejnila spoločnosť S&P Global. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Index nákupných manažérov pre britský sektor služieb dosiahol v júni 48,8 bodu oproti 49,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Aj keď index bol oproti predbežnému odhadu (48,7 bodu) revidovaný mierne smerom nahor, je to stále najvýraznejší pokles aktivity v sektore služieb od januára 2023.
Vývoj v službách a už skôr zverejnený vo výrobnom sektore sa odrazili na vývoji aktivity celého britského súkromného sektora. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobu aj sektor služieb, dosiahol v júni po spresnení údajov 49,3 bodu oproti 49,7 bodu v máji. To je najhorší výsledok od apríla minulého roka.
Index nákupných manažérov pre britský sektor služieb dosiahol v júni 48,8 bodu oproti 49,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Aj keď index bol oproti predbežnému odhadu (48,7 bodu) revidovaný mierne smerom nahor, je to stále najvýraznejší pokles aktivity v sektore služieb od januára 2023.
Vývoj v službách a už skôr zverejnený vo výrobnom sektore sa odrazili na vývoji aktivity celého britského súkromného sektora. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobu aj sektor služieb, dosiahol v júni po spresnení údajov 49,3 bodu oproti 49,7 bodu v máji. To je najhorší výsledok od apríla minulého roka.