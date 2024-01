Aktivita v britskom sektore služieb rástla najprudšie za pol roka

Londýn 4. januára (TASR) - Aktivita v britskom sektore služieb vzrástla v decembri najprudšie za posledného pol roka a prispela k zvýšeniu aktivity v celom súkromnom sektore, ktorý rovnako zaznamenal najvýraznejší rast za šesť mesiacov. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews, ktoré zverejnili konečné údaje agentúry S&P Global.



Index nákupných manažérov pre britský sektor služieb dosiahol v decembri 53,4 bodu oproti 50,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia hodnota indexu od júna.



Predbežný odhad stanovil index na úrovni 52,7 bodu. To znamená, že aktivita v sektore zrýchlila tempo rastu a rast bol rýchlejší aj oproti predbežnému odhadu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Vzrástli nové objednávky aj produkcia. Nové objednávky sa zvýšili najvýraznejšie za posledných šesť mesiacov, napriek pretrvávajúcim obavám o vývoj britskej ekonomiky. Vývoj v rámci nových objednávok podporil produkciu, najmä v oblasti finančných služieb a technologických firiem.



Aktivita v kľúčovom sektore služieb ovplyvnila vývoj v celom súkromnom sektore. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v decembri 52,1 bodu. V predchádzajúcom mesiaci to bolo 50,7 bodu. Konečný index tak prekonal predbežný odhad o 0,4 bodu a bol rovnako ako v prípade sektora služieb najvyšší za šesť mesiacov.