Aktivita v britskom sektore služieb rástla najviac za štyri mesiace

Londýn 4. septembra (TASR) - Aktivita v britskom sektore služieb pokračovala v auguste v raste, už 10. mesiac v rade, pričom tempo rastu dosiahlo najvyššiu úroveň za štyri mesiace. Výrazne sa pod to podpísali nové objednávky, aj keď zahraničné objednávky sa vyvíjali horšie. Uviedla to spoločnosť S&P Global, ktorej konečné údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Index nákupných manažérov S&P Global v britskom sektore služieb dosiahol v auguste 53,7 bodu oproti júlovej hodnote 52,5 bodu. To znamená zrýchlenie aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok je najlepší od apríla tohto roka, v ktorom index dosiahol 55 bodov. Zároveň je lepší, než uvádzal predbežný odhad. Ten stanovil hodnotu indexu 53,3 bodu. Okrem toho prekonal aj odhady analytikov, ktorí počítali s indexom na úrovni 52,8 bodu.



K výraznejšiemu zrýchleniu aktivity v britskom sektore služieb prispeli najmä celkové nové objednávky. Tie zaznamenali výrazný rast, za čím sú väčšie očakávania redukcie úrokových sadzieb centrálnou bankou, či upokojenie politickej situácie po júlových parlamentných voľbách.



Na druhej strane, nové zahraničné objednávky boli v auguste utlmené. Príčinou je slabší vývoz do krajín Európskej únie, keďže brexit skomplikoval obchodné vzťahy medzi Britániou a EÚ.



Zlepšila sa však situácia v oblasti zamestnanosti. Príslušný čiastkový index vykázal rast ôsmy mesiac po sebe.