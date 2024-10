Aktivita v britskom sektore služieb rástla menej, než sa predpokladalo

Londýn 3. októbra (TASR) - Aktivita v britskom sektore služieb pokračovala v septembri v raste, 11. mesiac po sebe, tempo rastu sa však spomalilo, a to výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad. Vo štvrtok zverejnené konečné údaje spoločnosti S&P Global priniesli agentúra DPA a portál RTTNews.



S&P Global zverejnila, že index nákupných manažérov pre britský sektor služieb dosiahol v septembri 52,4 bodu oproti augustovej hodnote 53,7 bodu. To naďalej predstavuje rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo rastu sa však spomalilo, navyše výraznejšie, než signalizoval predbežný odhad, ktorý uvádzal index na úrovni 52,8 bodu.



Výrazne rástli nové objednávky, a to vďaka aktivite na domácom trhu. Tempo rastu dosiahlo takmer úroveň z júla, keď rast nových objednávok predstavoval 14-mesačné maximum. Na druhej strane, neistota pred plánovaným predložením návrhu rozpočtu na rok 2025 prinútila viaceré podniky zaujať v oblasti investícií vyčkávací postoj. Ministerka financií plánuje návrh rozpočtu predložiť 30. októbra.



Vývoj v oblasti služieb sa podobne ako vo výrobe podpísal na spomalení rastu aktivity v celom britskom súkromnom sektore. Aj v prípade výrobného sektora rástla aktivita v septembri pomalšie než v auguste. Príslušný index dosiahol 51,5 bodu, zatiaľ čo v auguste predstavoval 52,5 bodu.



Kompozitný index, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v septembri 52,6 bodu. V auguste to bolo 53,8 bodu.