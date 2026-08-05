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Aktivita v britskom sektore služieb sa v júli vrátila k rastu
Index nákupných manažérov S&P Global pre britský sektor služieb dosiahol v júli 52,1 bodu oproti júnovej hodnote 48,8 bodu.
Autor TASR
Londýn 5. augusta (TASR) - Aktivita v britskom sektore služieb sa minulý mesiac vrátila k rastu. Prispel k tomu rast nových objednávok, ktoré sa zotavili prvýkrát za päť mesiacov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili konečné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov S&P Global pre britský sektor služieb dosiahol v júli 52,1 bodu oproti júnovej hodnote 48,8 bodu. To znamená návrat k rastu, keďže rast aktivity od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Finálne údaje sú lepšie aj oproti odhadu z konca júla, ktorý poukazoval na index na úrovni 51,8 bodu.
Veľkou mierou sa pod júlový vývoj podpísali nové objednávky. Tie zaznamenali minulý mesiac prvý rast od februára, k čomu prispel najmä dopyt na domácom trhu. Nové exportné objednávky totiž klesli piaty mesiac v rade. Pozitívom však je, že tempo poklesu sa zmiernilo.
Index nákupných manažérov S&P Global pre britský sektor služieb dosiahol v júli 52,1 bodu oproti júnovej hodnote 48,8 bodu. To znamená návrat k rastu, keďže rast aktivity od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Finálne údaje sú lepšie aj oproti odhadu z konca júla, ktorý poukazoval na index na úrovni 51,8 bodu.
Veľkou mierou sa pod júlový vývoj podpísali nové objednávky. Tie zaznamenali minulý mesiac prvý rast od februára, k čomu prispel najmä dopyt na domácom trhu. Nové exportné objednávky totiž klesli piaty mesiac v rade. Pozitívom však je, že tempo poklesu sa zmiernilo.