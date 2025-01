Aktivita v britskom sektore zrýchlila na začiatku roka tempo rastu

Londýn 26. januára (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore pokračovala na začiatku roka v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. Naďalej však zostáva na nízkej úrovni, iba mierne nad hranicou stagnácie. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil výsledky najnovšieho prieskumu spoločnosti S&P Global.



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje sektor výroby aj služieb, dosiahol v januári 50,9 bodu oproti 50,4 bodu v poslednom mesiaci minulého roka. To znamená zrýchlenie aktivity v britskom súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok je lepší, než očakávali analytici, ktorí počítali so stagnáciou a indexom na úrovni 50 bodov. Na druhej strane, index je naďalej pod dlhodobým priemerom.



Vývoj v súkromnom sektore podporili najmä služby, ktoré vykázali mierne zrýchlenie rastu aktivity. Príslušný index dosiahol v januári 51,2 bodu oproti 51,1 bodu v decembri. Index bol vyšší aj oproti odhadom analytikov. Tí počítali s jeho poklesom na 50,8 bodu.



V oblasti výroby zotrvala aktivita v poklese, na druhej strane sa tempo poklesu zmiernilo. Zatiaľ čo v decembri dosiahol index 47 bodov, v januári to bolo 48,2 bodu. Výsledok prekvapil, keďže analytici počítali so zrýchlením poklesu a indexom na úrovni 46,9 bodu.