Aktivita v britskom stavebníctve zaznamenala prudké zrýchlenie poklesu

Londýn 6. marca (TASR) - Aktivita v britskom stavebníctve zaznamenala vo februári prudké zrýchlenie poklesu, pričom údaje boli najhoršie za takmer päť rokov. Výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global zverejnili agentúra Reuters a server RTTNews.



Index nákupných manažérov pre britský sektor stavebníctva dosiahol vo februári 44,6 bodu oproti januárovej hodnote 48,1 bodu. Znamená to zrýchlenie tempa poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, je to najhorší výsledok od mája 2020, keď Británia, podobne ako iné krajiny, zápasila s pandémiou nového koronavírusu.



Údaje sú podstatne horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so spomalením poklesu a indexom na úrovni 49,5 bodu.



Vývoj v britskom stavebníctve najvýraznejšie ovplyvnila aktivita v oblasti bytovej výstavby. Príslušný čiastkový index klesol z januárovej hodnoty 44,9 bodu na 39,3 bodu, čo je jeden z najhorších výsledkov pre bytovú výstavbu v histórii meraní. Horšie sa tento sektor vyvíjal iba počas koronakrízy.



Výrazný pokles zaznamenala aj oblasť inžinierskych stavieb. Vo februári aktivita v tomto segmente klesla najvýraznejšie od októbra 2020.



Z troch sledovaných segmentov v stavebníctve sa najlepšie vyvíjal segment komerčných stavieb, ktorý zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory. Ten síce tiež zaznamenal pokles, jeho rozsah bol však iba mierny.