Aktivita v britskom stavebníctve pokračovala v auguste v poklese
Je za tým najmä vývoj v bytovej výstavbe a v oblasti inžinierskych stavieb.
Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore pokračovala v auguste v poklese, už ôsmy mesiac po sebe, za čím je najmä vývoj v bytovej výstavbe a v oblasti inžinierskych stavieb. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov pre britský stavebný sektor dosiahol v auguste 45,5 bodu oproti júlovej hodnote 44,3 bodu. Znamená to ďalší pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však zmiernilo.
„Aktivita v stavebníctve v tomto roku ešte nerástla, čo predstavuje najdlhšie neprerušované obdobie poklesu od začiatku tohto desaťročia,“ povedal Tim Moore, riaditeľ S&P Global Market Intelligence Economics.
Z jednotlivých oblastí v rámci stavebníctva sa pod pokračovanie poklesu najviac podpísali bytová výstavba a inžinierske stavby. V obidvoch prípadoch bol pokles výraznejší než v júli, pričom v segmente inžinierskych stavieb klesla aktivita najvýraznejšie od októbra 2020.
Naopak, k zmierneniu celkového poklesu aktivity prispel sektor komerčných stavieb, kam patria obchody, sklady a kancelárske priestory. Aktivita v tejto oblasti síce tiež pokračovala v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo.
