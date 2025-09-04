Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aktivita v britskom stavebníctve pokračovala v auguste v poklese

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Je za tým najmä vývoj v bytovej výstavbe a v oblasti inžinierskych stavieb.

Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore pokračovala v auguste v poklese, už ôsmy mesiac po sebe, za čím je najmä vývoj v bytovej výstavbe a v oblasti inžinierskych stavieb. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.

Index nákupných manažérov pre britský stavebný sektor dosiahol v auguste 45,5 bodu oproti júlovej hodnote 44,3 bodu. Znamená to ďalší pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však zmiernilo.

„Aktivita v stavebníctve v tomto roku ešte nerástla, čo predstavuje najdlhšie neprerušované obdobie poklesu od začiatku tohto desaťročia,“ povedal Tim Moore, riaditeľ S&P Global Market Intelligence Economics.

Z jednotlivých oblastí v rámci stavebníctva sa pod pokračovanie poklesu najviac podpísali bytová výstavba a inžinierske stavby. V obidvoch prípadoch bol pokles výraznejší než v júli, pričom v segmente inžinierskych stavieb klesla aktivita najvýraznejšie od októbra 2020.

Naopak, k zmierneniu celkového poklesu aktivity prispel sektor komerčných stavieb, kam patria obchody, sklady a kancelárske priestory. Aktivita v tejto oblasti síce tiež pokračovala v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo.
