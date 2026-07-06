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< sekcia Ekonomika

Aktivita v britskom stavebníctve pokračuje vo výraznom poklese

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Z troch sledovaných segmentov sa najhoršie vyvíjali bytová výstavba a oblasť inžinierskych stavieb. V obidvoch prípadoch vykázali prudký pokles.

Autor TASR
Londýn 6. júla (TASR) - Aktivita v britskom stavebníctve pokračovala minulý mesiac vo výraznom poklese. Tempo poklesu sa síce v porovnaní s májom zmiernilo, avšak iba minimálne a aktivita v sektore bola jedna z najslabších za posledných šesť rokov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje spoločnosti S&P Global.

Index nákupných manažérov pre britský sektor stavebníctva dosiahol v júni 38,4 bodu oproti májovej hodnote 38,2 bodu. Znamená to pokračovanie aktivity v prudkom poklese, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo sa však zmiernilo.

Na druhej strane, spomalenie poklesu nebolo výrazné, čo znamená, že aktivita v britskom stavebníctve bola v júni druhá najslabšia za šesť rokov. Horšie výsledky zaznamenalo stavebníctvo v máji, keď príslušný index na úrovni 38,2 bodu vykázal najnižšiu hodnotu od mája 2020.

Údaje sú horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s výraznejším zmiernením poklesu a indexom na úrovni 40 bodov.

Z troch sledovaných segmentov sa najhoršie vyvíjali bytová výstavba a oblasť inžinierskych stavieb. V obidvoch prípadoch vykázali prudký pokles. V poklese pokračovala aj oblasť komerčných stavieb zahrnujúca obchody, sklady a kancelárske priestory, avšak slabším tempom než v prípade ďalších dvoch segmentov.
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