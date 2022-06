Aktivita v britskom stavebníctve rástla v máji najslabšie za štyri mes

Londýn 9. júna (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore pokračovala v máji v raste, tempo rastu však bolo najslabšie za posledné štyri mesiace. Vývoj v sektore do veľkej miery ovplyvnila aktivita v oblasti bytovej výstavby. Poukázali na to výsledky prieskumu S&P Global a logistického inštitútu CIPS, ktoré zverejnil server RTTNews.



Index nákupných manažérov CIPS dosiahol v máji 56,4 bodu oproti 58,2 bodu za apríl. To je najslabšia hodnota indexu od januára. Stále to však predstavuje rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Spomedzi troch hlavných oblastí stavebného sektora sa pod spomalenie rastu najviac podpísala bytová výstavba, v rámci ktorej bola zaznamenaná najslabšia aktivita od mája 2020. Príslušný čiastkový index klesol z aprílovej hodnoty 53,8 bodu na 50,7 bodu.



Oblasť inžinierskych stavieb zaznamenala rast piaty mesiac po sebe, keď ju podporili veľké infraštruktúrne projekty, najviac však k rastu v celom stavebnom sektore prispela oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory. Tá predstavovala najrýchlejšie rastúci segment napriek neistote v súvislosti s ďalším vývojom ekonomiky.