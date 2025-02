Aktivita v britskom stavebníctve v januári prudko klesla

Londýn 6. februára (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore zaznamenala na začiatku tohto roka prudký pokles, pričom klesla prvýkrát za takmer rok. Poukázali na to údaje spoločnosti S&P Global a logistického inštitútu CIPS, ktoré zverejnila agentúra Reuters.



Index nákupných manažérov S&P Global/CIPS pre britský stavebný sektor dosiahol v januári 48,1 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval 53,3 bodu. To znamená prepad z rastovej aktivity do poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, je to prvý pokles aktivity v britskom stavebníctve od februára minulého roka.



Vývoj v sektore výrazne ovplyvnil segment bytovej výstavby, kde aktivita prudko zrýchlila tempo poklesu. Príslušný index dosiahol v januári 44,9 bodu oproti 47,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Pokles aktivity vykázali aj segment komerčných stavieb (obchody, sklady a kancelárske priestory) a segment inžinierskych stavieb. V prípade komerčných stavieb zaznamenala aktivita prvý pokles od marca minulého roka a v oblasti inžinierskych stavieb to bol prvý pokles za 11 mesiacov.