Aktivita v britskom stavebníctve zaznamenala v apríli prudký pokles
Aprílový údaj je podstatne horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov.
Autor TASR
Londýn 7. mája (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore zaznamenala v apríli prudké zrýchlenie poklesu, pričom pokles bol druhý najvýraznejší za ostatného zhruba 5,5 roka. Výsledok prieskumu spoločnosti S&P Global, ktorý zverejnil portál tradingeconomics, prekvapil analytikov. Tí očakávali mierne spomalenie tempa poklesu.
Index nákupných manažérov S&P Global pre britský sektor stavebníctva dosiahol v apríli 39,7 bodu oproti 45,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to výrazné zrýchlenie poklesu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Tempo poklesu bolo zároveň druhé najvýraznejšie od začiatku roka 2020, keď ho prekonal iba pokles v novembri minulého roka. Vtedy index nákupných manažérov dosiahol 39,4 bodu.
Aprílový údaj je podstatne horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so zmiernením poklesu v porovnaní s marcom a indexom na úrovni 45,7 bodu.
Z troch sledovaných segmentov sa najhoršie vyvíjala aktivita v rámci inžinierskych stavieb. Tá vykázala najvýraznejší pokles. Nasledoval pokles v oblasti bytovej výstavby a najmiernejší vykázala oblasť komerčných stavieb, ako sú sklady, obchody a kancelárske priestory.
