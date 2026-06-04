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Aktivita v britskom stavebníctve zaznamenala prudký pokles

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Nové objednávky klesli najprudším tempom za posledných šesť rokov.

Autor TASR
Londýn 4. júna (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore zaznamenala v máji ďalšie prudké zrýchlenie poklesu, pričom jeho tempo bolo najvýraznejšie za posledných šesť rokov. Dôvodom je rastúca ekonomická neistota, čo sa odráža na vývoji nových objednávok. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.

Index nákupných manažérov S&P Global pre britský stavebný sektor dosiahol v máji 38,2 bodu oproti 39,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zrýchlenie poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.

Výsledky predstavujú najvýraznejší pokles aktivity v britskom stavebníctve od mája 2020. Zároveň sú podstatne horšie, než predpokladali ekonómovia. Tí očakávali zmiernenie poklesu a rast indexu na 40,4 bodu.

Najslabším segmentom zostal v máji sektor bytovej výstavby. Pokles však zaznamenali aj oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory, ako aj oblasť inžinierskych stavieb. Dôvodom je opatrnosť zákazníkov súvisiaca s infláciou a geopolitickým napätím.

Nové objednávky klesli najprudším tempom za posledných šesť rokov. V reakcii na to pokračovali v poklese i zamestnanosť a nákupná aktivita.
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