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Aktivita v britskom stavebníctve zrýchlila v auguste tempo poklesu
Index nákupných manažérov S&P Global pre britský sektor stavebníctva dosiahol v auguste 44,3 bodu oproti júlovej hodnote 44,7 bodu.
Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore pokračovala v auguste v poklese, pričom jeho tempo sa ešte zrýchlilo. Výrazne sa pod to podpísal segment bytovej výstavby, kde dopyt v obave z ďalšieho vývoja cien energií klesol. Výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Index nákupných manažérov S&P Global pre britský sektor stavebníctva dosiahol v auguste 44,3 bodu oproti júlovej hodnote 44,7 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledky zaostali aj za očakávaniami ekonómov. Tí počítali so zmiernením poklesu a indexom na úrovni 45,5 bodu.
Respondenti v prieskume poukázali najmä na zníženie dopytu v oblasti bytovej výstavby. Ako dôvod uviedli zvýšené obavy z ďalšieho vývoja vojny na Blízkom východe, ktorá zvýšila ceny energií a náklady na pôžičky. Príslušný čiastkový index zaznamenal v auguste pokles, pričom dosiahol iba 37,6 bodu.
Zrýchlenie poklesu aktivity však vykázali aj sektory inžinierskych stavieb a komerčných stavieb. V prípade inžinierskych stavieb dosiahol čiastkový index 40,5 bodu a v oblasti komerčných stavieb, ktorá zahrnuje sklady, obchody a kancelárske priestory, 47,8 bodu.
Index nákupných manažérov S&P Global pre britský sektor stavebníctva dosiahol v auguste 44,3 bodu oproti júlovej hodnote 44,7 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledky zaostali aj za očakávaniami ekonómov. Tí počítali so zmiernením poklesu a indexom na úrovni 45,5 bodu.
Respondenti v prieskume poukázali najmä na zníženie dopytu v oblasti bytovej výstavby. Ako dôvod uviedli zvýšené obavy z ďalšieho vývoja vojny na Blízkom východe, ktorá zvýšila ceny energií a náklady na pôžičky. Príslušný čiastkový index zaznamenal v auguste pokles, pričom dosiahol iba 37,6 bodu.
Zrýchlenie poklesu aktivity však vykázali aj sektory inžinierskych stavieb a komerčných stavieb. V prípade inžinierskych stavieb dosiahol čiastkový index 40,5 bodu a v oblasti komerčných stavieb, ktorá zahrnuje sklady, obchody a kancelárske priestory, 47,8 bodu.