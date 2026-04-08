Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
sekcia Ekonomika

Aktivita v britskom stavebnom sektore klesá už viac než rok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 8. apríla (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore pokračovala v marci v poklese, už 15. mesiac v rade, tempo poklesu sa však zmiernilo. Prispeli k tomu oblasti komerčných a inžinierskych stavieb. Informoval o tom server tradingeconomics, ktorý poukázal na výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.

Index nákupných manažérov S&P Global pre britský stavebný sektor dosiahol v marci 45,6 bodu oproti februárovej hodnote 44,5 bodu. To znamená zmiernenie poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.

Výsledky boli lepšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali zrýchlenie tempa poklesu a index na úrovni 43,9 bodu.

Pod spomalenie poklesu aktivity v britskom stavebnom sektore sa podpísali oblasti inžinierskych a komerčných stavieb, pričom v druhom prípade ide o sklady, obchody a kancelárske priestory. Aktivita v obidvoch oblastiach síce ďalej klesala, avšak miernejším tempom. Naopak, aktivita v sektore bytovej výstavby tempo poklesu zrýchlila.
