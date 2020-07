Britský stavebný sektor sa po májovom prepade opäť zotavil

Londýn 6. júla (TASR) - Aktivita v britskom stavebníctve zaznamenala prudké zotavenie z májového prepadu, najvýraznejšie za takmer dva roky. Umožnilo to postupné uvoľňovanie reštriktívnych opatrení, ktoré sa dotkli aj stavebných prác. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit a logistického inštitútu CIPS dosiahol v júni 55,3 bodu. V máji predstavoval index 28,9 bodu, v apríli však len 8,2 bodu, čo bola najnižšia hodnota od začatia evidovania príslušných údajov pred 23 rokmi.



Ekonómovia s výrazným rastom indexu oproti máju počítali, očakávali však, že index vzrastie na 47 bodov. To by znamenalo iba miernejšie pokračovanie poklesu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Júnový údaj zároveň predstavuje najvýraznejší rast sektora od júla 2018.



Z troch sledovaných oblastí sa v júni najviac darilo bytovej výstavbe, ktorá zaznamenala najvyšší rast aktivity za takmer päť rokov. K rastu sa vrátili aj inžinierska a komerčná výstavba, v ich prípade bol však rast miernejší než v prípade výstavby bytov.