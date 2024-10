Aktivita v britskom stavebnom sektore rástla

Londýn 4. októbra (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore vzrástla v septembri najprudšie za takmer 2,5 roka, k čomu prispel najmä vývoj v oblastiach inžinierskych stavieb a bytovej výstavby. Firmy však zároveň s obavami čakajú na predloženie návrhu rozpočtu na budúci rok, keďže sa predpokladá znižovanie výdavkov a zvyšovanie daní. Informovala o tom agentúra Reuters.



Index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global a logistického inštitútu CIPS pre britský stavebný sektor dosiahol v septembri 57,2 bodu oproti augustovej hodnote 53,6 bodu. To znamená prudké zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Zároveň je to najvyšší rast od apríla 2022.



Výsledok prekvapil ekonómov, ktorí počítali so zmiernením rastu aktivity v stavebnom sektore. Očakávali mierny pokles indexu na 53,3 bodu.



Vývoj aktivity v sektore stavebníctva výrazne ovplyvnila aktivita v segmente inžinierskych stavieb. Tá zaznamenala najvýraznejší rast od júna 2021. Aj bytová výstavba vykázala výrazné zrýchlenie rastu, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň za 30 mesiacov.



Navyše, pozitívne sa vyvíjal aj posledný z troch sledovaných segmentov stavebníctva, oblasť komerčných stavieb zahrnujúca sklady, obchody a kancelárske priestory. Aktivita v tejto oblasti rástla najvýraznejšie od mája tohto roka.



Na druhej strane, čiastkový index nálady v stavebnom sektore vykázal najnižšiu hodnotu za päť mesiacov. Podniky sa totiž obávajú možných škrtov pri niektorých väčších verejných projektoch a neistota pretrváva aj v súvislosti s očakávaným návrhom štátneho rozpočtu na rok 2025. Ministerka financií Rachel Reevesová, ktorá návrh predloží 30. októbra, varovala, že niektoré dane by sa mohli zvýšiť.