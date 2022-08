Londýn 4. augusta (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore v júli klesla, prvýkrát za 1,5 roka. Ukázali to vo štvrtok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. Informoval o tom server RTTNews.



Index nákupných manažérov S&P Global pre britský stavebný sektor dosiahol v júli 48,9 bodu. V júni predstavoval 52,6 bodu. To znamená pokles aktivity v sektore po júnovom raste, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledok prekvapil analytikov, ktorí očakávali mierny pokles indexu na 52 bodov, čo by znamenalo iba spomalenie rastu v sektore.



Index sa tak pod 50-bodovú hranicu oddeľujúcu rast od poklesu dostal prvýkrát od januára 2021. Navyše, tempo poklesu aktivity bolo najprudšie od mája 2020.



Najhoršie sa vyvíjala oblasť inžinierskych stavieb, ktorá zaznamenala najvýraznejší pokles. Klesla aj aktivita v oblasti bytovej výstavby, tempo poklesu však bolo mierne.



Rast zaznamenala iba oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory. Tempo rastu však bolo najslabšie za posledných 18 mesiacov.