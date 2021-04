Aktivita v britskom súkromnom sektore dosiahla 7,5-ročné maximum

Londýn 23. apríla (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore zaznamenala tento mesiac prudké zotavenie a dosiahla takmer 7,5-ročné maximum. Poukázal na to v piatok zverejnený rýchly odhad spoločnosti IHS Markit a logistického inštitútu CIPS.



Ako uviedli IHS Markit a CIPS, kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v apríli 60 bodov, oproti marcovej hodnote 56,4 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Ekonómovia počítali s rastom indexu, avšak iba na úroveň 58,2 bodu. Aprílová hodnota indexu zároveň znamená najvýraznejší rast aktivity v súkromnom sektore od novembra 2013.



Analytici očakávajú výrazný rast aktivity aj v máji a júni. Vychádzajú pritom z rýchleho tempa vakcinácie obyvateľstva a zmierňovania protipandemických opatrení. To zároveň signalizuje výrazný rast britskej ekonomiky v 2. kvartáli, uviedol Chris Williamson z IHS Markit.



V rámci celého súkromného sektora prudko rástla aktivita ako vo výrobnom sektore, tak aj v sektore služieb. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor vzrástol z marcovej hodnoty 58,9 bodu na 60,7 bodu, čo predstavuje najvyššiu hodnotu za osem mesiacov. V prípade sektora služieb vzrástol index na 60,1 bodu z marcovej úrovne 56,3 bodu. Aprílová hodnota je v tomto prípade najvyššia od augusta 2014.