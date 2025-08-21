< sekcia Ekonomika
Aktivita v britskom súkromnom sektore dosiahla v auguste ročné maximum
Augustová hodnota indexu je zároveň najvyššia od augusta minulého roka a omnoho vyššia, než predpokladali analytici oslovení agentúrou Reuters.
Autor TASR
Londýn 21. augusta (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore zaznamenala v auguste nečakane prudké zrýchlenie rastu, pričom rast dosiahol najvyššiu úroveň za posledný rok. Prispel k tomu najmä dominantný sektor služieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global, ktorý zahrnuje britský výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v auguste 53 bodov. To predstavuje výrazné zrýchlenie rastu aktivity v súkromnom sektore oproti júlu, za ktorý kompozitný index dosiahol 51,5 bodu. Rast aktivity od poklesu totiž oddeľuje hranica 50 bodov.
Augustová hodnota indexu je zároveň najvyššia od augusta minulého roka a omnoho vyššia, než predpokladali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali iba s miernym zrýchlením rastu aktivity v súkromnom sektore a posunutím indexu na 51,6 bodu.
Vývoj v súkromnom sektore výrazne ovplyvnil dominantný sektor služieb. Príslušný index nákupných manažérov vzrástol v auguste na 53,6 bodu z júlovej hodnoty 51,8 bodu. Naopak, index pre výrobný sektor klesol z júlovej úrovne 48 bodov na 47,3 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity vo výrobnom sektore.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global, ktorý zahrnuje britský výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v auguste 53 bodov. To predstavuje výrazné zrýchlenie rastu aktivity v súkromnom sektore oproti júlu, za ktorý kompozitný index dosiahol 51,5 bodu. Rast aktivity od poklesu totiž oddeľuje hranica 50 bodov.
Augustová hodnota indexu je zároveň najvyššia od augusta minulého roka a omnoho vyššia, než predpokladali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali iba s miernym zrýchlením rastu aktivity v súkromnom sektore a posunutím indexu na 51,6 bodu.
Vývoj v súkromnom sektore výrazne ovplyvnil dominantný sektor služieb. Príslušný index nákupných manažérov vzrástol v auguste na 53,6 bodu z júlovej hodnoty 51,8 bodu. Naopak, index pre výrobný sektor klesol z júlovej úrovne 48 bodov na 47,3 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity vo výrobnom sektore.