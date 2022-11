Londýn 23. novembra (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore pokračuje vo výraznej kontrakcii. To je ďalší signál, že ekonomika Spojeného kráľovstva je už v recesii, keďže nové objednávky klesli a rast zamestnanosti sa spomalil.



Zložený index nákupných manažérov (PMI) spoločnosti IHS Markit a logistického združenia CIPS sa v novembri podľa predbežného odhadu zvýšil na 48,3 bodu zo 48,2 bodu v októbri, keď sa dostal najnižšie od januára 2021. PMI síce prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali s jeho poklesom na 47,5 bodu, zostal však pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie.



"Ďalší prudký pokles podnikateľskej aktivity v novembri sa pridáva k množiacim sa signálom, že Spojené kráľovstvo je v recesii, keď HDP zrejme v posledných mesiacoch 2022 klesne druhý kvartál po sebe," uviedol hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson.



PMI podľa IHS Markit signalizuje najprudší medzikvartálny pokles ekonomiky, ak neberieme do úvahy pandémiu, od začiatku roka 2009, keď sa HDP počas globálnej finančnej krízy znížil o 0,4 %.



Počas troch mesiacov od júla do septembra britský hrubý domáci produkt (HDP) v porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom klesol o 0,2 %. Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť OBR minulý týždeň uviedol, že podľa jeho odhadov sa britská ekonomika dostala do recesie, ktorá potrvá minimálne do druhej polovice budúceho roka.