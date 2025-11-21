< sekcia Ekonomika
Aktivita v britskom súkromnom sektore prudko spomalila tempo rastu
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore zaznamenala tento mesiac prudké spomalenie rastu, pričom sa priblížila k úrovni stagnácie. Dôvodom je výrazné spomalenie rastu aktivity v kľúčovom sektore služieb. Naopak, lepšie výsledky za november vykázal výrobný sektor, ktorý zaznamenal prvé zotavenie za viac než rok. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v Británii v novembri 50,5 bodu. V predchádzajúcom mesiaci predstavoval 52,2 bodu. Výsledok tak predstavuje prudké spomalenie rastu aktivity v súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Výsledky sú výrazne horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí so spomalením rastu aktivity počítali, očakávali však, že bude iba mierne a index dosiahne 51,8 bodu.
Nepriaznivo sa vyvíjala situácia v sektore služieb, kde index dosiahol 50,5 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval 52,3 bodu. Prudké spomalenie rastu aktivity v službách čiastočne kompenzoval výrobný sektor, ktorý zaznamenal prvý rast aktivity za 14 mesiacov. Príslušný index dosiahol 50,2 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval 49,2 bodu.
