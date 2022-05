Londýn 24. mája (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore pokračovala tento mesiac v raste, jeho tempo však bolo najslabšie za viac než rok. Vývoj v súkromnom sektore výrazne ovplyvňuje najmä zrýchľujúca sa inflácia a zvyšujúca sa geopolitická neistota. Uviedla to v utorok v rýchlom odhade spoločnosť S&P Global, ktorej údaje zverejnil server RTTNews.



Kompozitný index nákupných manažérov logistického inštitútu CIPS, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v máji 51,8 bodu. To znamená prudký pokles indexu v porovnaní s aprílom, v ktorom zaznamenal 58,2 bodu. Napriek tomu to stále predstavuje rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Tempo rastu je však výrazne pomalšie, pričom zaostalo aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom indexu iba na 56,5 bodu. Rozsah poklesu je štvrtý najprudší v histórii záznamov, pričom samotná hodnota indexu za máj je najslabšia za posledných 15 mesiacov.



Pod slabšie čísla zo súkromného sektora sa podpísali výrobný sektor aj sektor služieb. V obidvoch prípadoch zaznamenali výrazné spomalenie tempa rastu.



Index nákupných manažérov pre výrobný sektor klesol v máji na 54,6 bodu z 55,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia úroveň indexu za 16 mesiacov. Index pre sektor služieb dosiahol 51,8 bodu, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci dosiahol 58,9 bodu.