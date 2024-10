Aktivita v britskom súkromnom sektore rástla najslabšie za takmer rok

Londýn 24. októbra (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore pokračovala v raste aj v októbri, tempo rastu však bolo najslabšie za takmer rok. Za spomalením je najmä vyššia neistota v súvislosti s vývojom ekonomiky, čo sa odrazilo na slabších nových objednávkach. Poukázali na to údaje spoločnosti S&P Global, ktoré zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v októbri 51,7 bodu. V septembri predstavoval 52,6 bodu.



Stále to znamená rast aktivity v súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Na druhej strane, tempo rastu je najslabšie od novembra minulého roka a slabšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so zotrvaním indexu na septembrovej úrovni.



Výraznejšie rástla aktivita v sektore služieb než vo výrobe, v obidvoch prípadoch sa však tempo rastu oproti septembru spomalilo. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor dosiahol v októbri šesťmesačné minimum 50,3 bodu, zatiaľ čo mesiac predtým to bolo 51,5 bodu. V prípade služieb index klesol zo septembrovej hodnoty 52,4 bodu na 11-mesačné minimum 51,8 bodu. Analytici očakávali, že vo výrobe zotrvá aktivita na úrovni zo septembra a pri službách sa rast spomalí iba mierne a index dosiahne 52,3 bodu.



Za výraznejším než očakávaným spomalením rastu aktivity v súkromnom sektore je do veľkej miery slabší rast nových objednávok. Rástli najslabším tempom za štyri mesiace. Ešte horšie sa vyvíjala zamestnanosť v súkromnom sektore, ktorá sa v októbri vrátila k poklesu.