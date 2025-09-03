< sekcia Ekonomika
Aktivita v britskom súkromnom sektore rástla v auguste najprudšie
Kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v auguste 53,5 bodu oproti júlovej hodnote 51,5 bodu.
Autor TASR
Londýn 3. septembra (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore pokračovala v auguste v raste, pričom tempo rastu bolo výraznejšie, než ukazoval predbežný odhad. Navyše, rast bol najprudší za posledný rok. Prispel k tomu najmä kľúčový sektor služieb, ktorého rast dosiahol najvyššiu úroveň za 16 mesiacov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili výsledky prieskumu S&P Global.
Kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v auguste 53,5 bodu oproti júlovej hodnote 51,5 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie rastu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Výsledok je lepší aj v porovnaní s predbežným odhadom za august, ktorý poukazoval na miernejšie zrýchlenie rastu a index 53 bodov. Spresnený údaj zároveň znamená najvýraznejší rast aktivity v britskom súkromnom sektore od augusta 2024.
K zrýchleniu aktivity v súkromnom sektore prispeli najmä služby. Príslušný index nákupných manažérov vzrástol v auguste na 54,2 bodu z júlovej hodnoty 51,8 bodu, čo znamená najprudší rast aktivity v kľúčovom sektore od apríla minulého roka. Podporil ho výrazný rast nových objednávok, ktorý bol najvyšší od septembra 2024.
Sektor služieb tak dokázal dostatočne vykompenzovať zrýchlenie poklesu aktivity vo výrobnom sektore. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor dosiahol v auguste 47 bodov po júlovej hodnote 48 bodov.
