Aktivita v britskom súkromnom sektore rástla minimálnym tempom
Autor TASR
Londýn 5. októbra (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore zaznamenala minulý mesiac prudké spomalenie rastu, pričom sa dostala takmer na úroveň stagnácie. Uviedli to portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili spresnené údaje spoločnosti S&P Global.
Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v septembri 50,1 bodu oproti augustovej hodnote 53,5 bodu. Spresnený údaj je podstatne horší než predbežný z konca septembra, ktorý uvádzal index na úrovni 51 bodov. Spresnený údaj, ktorý je najslabší za päť mesiacov, zároveň znamená, že aktivita v súkromnom sektore Británie rástla iba minimálne a tesne sa vyhla stagnácii, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Vývoj v súkromnom sektore ovplyvnili ako sektor služieb, tak výroba. Produkcia v sektore služieb vzrástla iba minimálne a vo výrobnom sektore vykázala najprudší pokles za šesť mesiacov. Aj nové objednávky v oblasti služieb rástli iba mierne, zatiaľ čo vo výrobe zaznamenali jeden z najvýraznejších poklesov za posledné dva roky.
