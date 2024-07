Aktivita v britskom súkromnom sektore sa v júli zvýšila

Londýn 24. júla (TASR) - Aktivita firiem v britskom súkromnom sektore sa tento mesiac zvýšila. Podporil ju najrýchlejší rast výroby za dva roky a najsilnejší prílev nových objednávok od apríla 2023. Ukázali to v stredu predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v Británii (Purchasing Managers Index, PMI) v júli zvýšil na 52,7 bodu z júnového šesťmesačného minima 52,3 bodu. Tesne tak prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 52,6 bodu.



Hodnota indexu väčšia ako 50 bodov signalizuje rast aktivity. Júl bol už deviaty mesiac po sebe, keď britský súkromný sektor vykázal rast.



Pokiaľ ide o jednotlivé odvetvia, PMI sektora služieb v júli stúpol na 52,4 bodu z ročného minima 52,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci, čo sa zhruba zhoduje s odhadmi trhu na úrovni 52,5 bodu. Sektor služieb podporili nové objednávky, ktoré rastú výrazným tempom.



Výrobný sektor prekonal očakávania, keď jeho PMI vzrástol na 51,8 bodu, čo je jeho najvyššia úroveň od júla 2022, z júnových 50,9 bodu. Prekonal tak predpovede na úrovni 51,1 bodu.



Prvý prieskum po voľbách je dobrou správou pre novú vládu, pričom firmy vo výrobe aj v službách získali optimizmus do budúcnosti, poznamenal hlavný ekonóm S&P Chris Williamson.



Čiastkový index budúcej produkcie v júli vyskočil na 74,7 zo 70,4 bodu, čo je jeho druhá najvyššia hodnota od februára 2022. Čiastočne k tomu prispel najrýchlejší rast exportných objednávok od marca 2023.



Podniky zároveň zvýšili ceny najmenej od februára 2021 a vykázali jeden z najmenších nárastov nákladov od januára 2021.



Tieto čísla môžu povzbudiť novú vládu premiéra Keira Starmera, ktorá sa zameriava na zrýchlenie hospodárstva, aby umožnila vyššie verejné výdavky. A takisto centrálnu banku (Bank of England, BoE), keďže inflačné tlaky klesli na najnižšiu úroveň za viac ako tri roky.



BoE zverejní nové predpovede inflácie 1. augusta, ale investori obmedzili stávky, že zníži úrokové sadzby z ich 16-ročného maxima 5,25 % po tom, čo údaje z minulého týždňa ukázali, že tempo rastu cien služieb a miezd zostalo vysoké.