Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. júl 2026Meniny má Anna a Hana
< sekcia Ekonomika

Aktivita v britskom súkromnom sektore sa vrátila k rastu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vývoj v sektore prekonal v júli aj očakávania ekonómov.

Autor TASR
Londýn 26. júla (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore sa v júli vrátila po dvoch mesiacoch útlmu k rastu. Zároveň výrazne prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s pokračovaním poklesu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.

Kompozitný index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v Británii v júli 52,1 bodu. Na porovnanie, v júni to bolo 49,3 bodu. To znamená návrat aktivity v súkromnom sektore k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.

Vývoj v sektore prekonal v júli aj očakávania ekonómov. Tí počítali s ďalším poklesom, iba o niečo miernejším. Index stanovili na 49,7 bodu.

K zotaveniu aktivity v celom súkromnom sektore prispeli ako výroba, tak služby. V prípade výrobného sektora sa tempo rastu zrýchlilo a v prípade služieb sa aktivita vrátila k rastu. PMI vo výrobnom sektore vzrástol z 52,6 bodu v júni na 53,6 bodu a v službách sa zvýšil z júnovej úrovne 48,8 bodu na 51,8 bodu.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla

ECB predstavila návrhy nových bankoviek