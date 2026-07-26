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Aktivita v britskom súkromnom sektore sa vrátila k rastu
Vývoj v sektore prekonal v júli aj očakávania ekonómov.
Autor TASR
Londýn 26. júla (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore sa v júli vrátila po dvoch mesiacoch útlmu k rastu. Zároveň výrazne prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s pokračovaním poklesu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Kompozitný index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v Británii v júli 52,1 bodu. Na porovnanie, v júni to bolo 49,3 bodu. To znamená návrat aktivity v súkromnom sektore k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Vývoj v sektore prekonal v júli aj očakávania ekonómov. Tí počítali s ďalším poklesom, iba o niečo miernejším. Index stanovili na 49,7 bodu.
K zotaveniu aktivity v celom súkromnom sektore prispeli ako výroba, tak služby. V prípade výrobného sektora sa tempo rastu zrýchlilo a v prípade služieb sa aktivita vrátila k rastu. PMI vo výrobnom sektore vzrástol z 52,6 bodu v júni na 53,6 bodu a v službách sa zvýšil z júnovej úrovne 48,8 bodu na 51,8 bodu.
Kompozitný index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v Británii v júli 52,1 bodu. Na porovnanie, v júni to bolo 49,3 bodu. To znamená návrat aktivity v súkromnom sektore k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Vývoj v sektore prekonal v júli aj očakávania ekonómov. Tí počítali s ďalším poklesom, iba o niečo miernejším. Index stanovili na 49,7 bodu.
K zotaveniu aktivity v celom súkromnom sektore prispeli ako výroba, tak služby. V prípade výrobného sektora sa tempo rastu zrýchlilo a v prípade služieb sa aktivita vrátila k rastu. PMI vo výrobnom sektore vzrástol z 52,6 bodu v júni na 53,6 bodu a v službách sa zvýšil z júnovej úrovne 48,8 bodu na 51,8 bodu.