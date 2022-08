Aktivita v britskom súkromnom sektore v auguste rástla slabo

Londýn 24. augusta (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore pokračovala tento mesiac v raste, tempo rastu sa však prudko spomalilo a dosiahlo 1,5-ročné minimum. Vývoj v súkromnom sektore ovplyvňuje slabnúci dopyt v dôsledku vysokej inflácie, ako aj nedostatok pracovnej sily v podnikoch. Poukázali na to údaje, ktoré tento týždeň zverejnila spoločnosť S&P Global a logistický inštitút CIPS. Informoval o tom server RTTNews.



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov pre britský súkromný sektor dosiahol v auguste 50,9 bodu oproti 52,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To síce stále znamená pokračovanie rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo rastu je však najslabšie za posledných 18 mesiacov.



Vývoj v súkromnom sektore bol horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s miernejším spomalením rastu a indexom 51,1 bodu.



Konečné údaje ovplyvnil najmä výrobný sektor, ktorý zaznamenal pokles. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol 46 bodov, čo je najhoršia hodnota za 27 mesiacov. Aktivita v sektore služieb síce ďalej rástla, tempo rastu však bolo najslabšie za 1,5 roka. V júli dosiahol príslušný index 52,6 bodu, v auguste to bolo 52,5 bodu, najmenej od februára 2021.