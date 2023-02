Aktivita v britskom súkromnom sektore vzrástla prvýkrát od leta

Londýn 21. februára (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore zaznamenala vo februári výrazný rast, pričom to bol prvý rast za sedem mesiacov. Situáciu v sektore pomohli zlepšiť zvýšený dopyt zákazníkov a podnikateľská dôvera, čo je reakcia na zmiernenie inflácie aj problémov v dodávateľskom reťazci. Ukázali to v utorok zverejnené výsledky prieskumu S&P Global a logistického inštitútu Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS).



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov S&P Global/CIPS, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol vo februári 53 bodov oproti januárovej hodnote 48,5 bodu. To znamená presun od poklesu aktivity v sektore k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Navyše výsledok výrazne prekonal očakávania ekonómov. Tí počítali iba so zmiernením poklesu aktivity v sektore a indexom na úrovni 49 bodov. Výsledky ovplyvnili najmä služby, kde sa aktivita vrátila k rastu a príslušný index na úrovni 53,3 bodu bol najvyšší za osem mesiacov. V januári dosiahol 48,7 bodu a ekonómovia očakávali iba zmiernenie poklesu aktivity na 49,2 bodu.



V prípade výrobného sektora index síce zotrval pod 50-bodovou hranicou, tempo poklesu sa však výrazne zmiernilo. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor dosiahol vo februári sedemmesačné maximum 49,2 bodu oproti januárovej hodnote 47 bodov. Ekonómovia počítali so zvýšením indexu iba na 47,5 bodu.