Aktivita v britskom súkromnom sektore v novembri vzrástla

Londýn 23. novembra (TASR) - Súkromný sektor v Spojenom kráľovstve v novembri ožil a jeho aktivita mierne vzrástla. Ale pokles objednávok pokračoval v dôsledku vyšších úrokových sadzieb a slabého dopytu. Ukázal to vo štvrtok prieskum spoločností S&P Global a Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Deň po tom, ako minister financií Jeremy Hunt oznámil opatrenia na podporu slabého hospodárskeho rastu, výsledky prieskumu odhalili, že v kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) z britského súkromného sektora sa v novembri zvýšil na 50,1 bodu z októbrových 48,7 bodu. Prvýkrát od júla tak hodnota indexu prekročila hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity od jej poklesu. Ekonómovia pritom očakávali, že PMI zostane v novembri na októbrovej úrovni 48,7 bodu.



"Úľava vďaka prestávke vo zvyšovaní úrokových sadzieb a jasné spomalenie celkových ukazovateľov inflácie pomáhajú podporiť aktivitu podnikov, hoci najnovšie údaje z prieskumu naznačujú iba stagnáciu ekonomiky Spojeného kráľovstva v poslednom štvrťroku 2023," uviedol Tim Moore, ekonomický riaditeľ S&P Global Market Intelligence.



Prieskum odhalil tiež, že PMI dominantného sektora služieb v novembri vzrástol na 50,5 bodu zo 49,5 bodu v októbri, čo je jeho najvyššia hodnota za štyri mesiace.



Aj PMI výrobného sektora sa tento mesiac zvýšil, a to na 46,7 zo 44,8 bodu, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že dosiahne 45 bodov. Zostal však pod hranicou 50 bodov.



Nové objednávky však v novembri klesli už piaty mesiac po sebe, čo podľa S&P Global odráža pretrvávajúcu slabosť ekonomiky.



Británia zápasila s najvyššou mierou inflácie spomedzi veľkých, bohatých ekonomík a jej hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku nerástol. Inflácia sa však v októbri spomalila viac, ako sa očakávalo, na 4,6 %.



Bank of England ponechala úrokové sadzby na svojich ostatných dvoch zasadnutiach bez zmeny po ich zvýšení štrnásťkrát po sebe. Upozornila pritom, že úrokové sadzby by mohli zostať na vyšších úrovniach dlhšie, ako odhadovali analytici.