Aktivita v britskom súkromnom sektore v novembri klesla

Londýn 22. novembra (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore zaznamenala v novembri pokles, prvý za viac než rok. Podpísali sa pod to obidva sektory, výrobný aj sektor služieb, keď prvý zrýchlil tempo poklesu a druhý z výrazného rastu skĺzol na úroveň stagnácie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews, ktoré zverejnili výsledky prieskumu S&P Global.



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v Británii v novembri 49,9 bodu. To predstavuje mierny pokles aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to zároveň prvý pokles aktivity v britskom súkromnom sektore od októbra minulého roka.



Na porovnanie, v októbri aktivita ešte solídne rástla, keď index dosiahol 51,8 bodu. Pod prudké zhoršenie jedného z pozorne sledovaných ukazovateľov sa do veľkej miery podpísal návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý koncom októbra predstavila ministerka financií Rachel Reevesová. Ten počíta s najvýraznejším rastom daní za posledné tri desaťročia, čo sa odrazilo na poklese podnikateľskej nálady a obmedzení rastu nových objednávok.



Aktivita v sektore služieb, ktorá v októbri výrazne rástla, zaznamenala v novembri nulový rast, keď príslušný index dosiahol 50 bodov. Je to najhorší výsledok v oblasti služieb za 13 mesiacov. V októbri index dosiahol 52 bodov a analytici očakávali, že rast aktivity sa ešte zrýchli a index dosiahne 52,3 bodu.



Aktivita vo výrobnom sektore pokračovala v poklese, pričom tempo poklesu sa výrazne zrýchlilo. V októbri dosiahol príslušný index 49,9 bodu a tento mesiac klesol na 48,6 bodu. Analytici pritom očakávali návrat k miernemu rastu a index na úrovni 50,1 bodu.