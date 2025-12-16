< sekcia Ekonomika
Aktivita v britskom súkromnom sektore výrazne zrýchlila tempo rastu
Kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobe aj v službách, vzrástol v decembri na 52,1 bodu z 51,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Londýn 16. decembra (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore zaznamenala tento mesiac výrazné zrýchlenie rastu. Prispel k tomu výrobný sektor, ako aj sektor služieb, keď napätie vo firmách po zverejnení návrhu rozpočtu na budúci rok kleslo. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobe aj v službách, vzrástol v decembri na 52,1 bodu z 51,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Údaj prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s indexom na úrovni 51,6 bodu.
Aktivitu v súkromnom sektore podporil výrobný sektor, ako aj služby. Index nákupných manažérov vo výrobnom sektore vzrástol z novembrovej hodnoty 50,2 bodu na viac než ročné maximum 51,2 bodu a v prípade služieb bol rast aktivity ešte výraznejší. Po novembrovej úrovni 51,3 bodu dosiahol index v tejto oblasti 52,1 bodu.
Kompozitný index nákupných manažérov S&P Global, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobe aj v službách, vzrástol v decembri na 52,1 bodu z 51,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Údaj prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s indexom na úrovni 51,6 bodu.
Aktivitu v súkromnom sektore podporil výrobný sektor, ako aj služby. Index nákupných manažérov vo výrobnom sektore vzrástol z novembrovej hodnoty 50,2 bodu na viac než ročné maximum 51,2 bodu a v prípade služieb bol rast aktivity ešte výraznejší. Po novembrovej úrovni 51,3 bodu dosiahol index v tejto oblasti 52,1 bodu.