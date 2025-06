Aktivita v britskom súkromnom sektore zaznamenala zrýchlenie rastu

Londýn 23. júna (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore pokračovala tento mesiac v raste, druhý mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. Prispeli k tomu nové objednávky, ktoré vzrástli prvýkrát za sedem mesiacov, na druhej strane, firmy zrýchlili tempo prepúšťania. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje S&P Global, ktoré priniesli agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu v britskom výrobnom sektora aj v oblasti služieb, dosiahol v júni 50,7 bodu oproti 50,3-bodovej hodnote v máji. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok je lepší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí očakávali miernejšie zrýchlenie rastu aktivity a index na úrovni 50,5 bodu.



Čo sa týka výroby a služieb, súkromný sektor podporili najmä služby. Tie sú dominantným segmentom v rámci britskej ekonomiky a v júni zaznamenali najrýchlejší rast za tri mesiace. Index nákupných manažérov pre sektor služieb dosiahol v júni 51,3 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 50,9 bodu.



Čiastočne však vývoj v súkromnom sektore podporila aj výroba. Aktivita v rámci nej síce opäť klesla, už deviaty mesiac v rade, tempo poklesu však bolo najslabšie od januára. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor zaznamenal tento mesiac 47,7 bodu oproti májovej hodnote 46,4 bodu.



Veľkou mierou podporili aktivitu v súkromnom sektore Británie celkové nové objednávky. Tie zaznamenali prvý rast od novembra minulého roka. Na druhej strane, čiastkový index zamestnanosti klesol. Podľa Chrisa Williamsona z S&P Global sa pod to okrem rastúcej neistoty, čo sa týka situácie vo svete, podpísali aj zvýšené platby zamestnávateľov na sociálne zabezpečenie, ktoré začali platiť od nového fiškálneho roka. Ten sa začal v apríli.